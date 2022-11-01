«Хапоэль» намерен выкупить Сулейманова у «Краснодара»

Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов может остаться в чемпионате Израиля.

Как сообщают зарубежные СМИ, «Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен оставить у себя 22-летнего футболиста. Израильский клуб планирует выкупить у «Краснодара» Сулейманова за один миллион евро.

Напомним, что Сулейманов перешел в «Хапоэль» в августе. Он был арендован у «Краснодара». В минувшем сезоне россиянин играл в турецком «Гиресунспоре».

Добавим, что в текущем сезоне Магомед-Шапи провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.