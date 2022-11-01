Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити» на правах свободного агента

«Манчестер Сити» не может договориться с хавбеком Илкаем Гюндоганом.

Об этом сообщают зарубежные СМИ. Таким образом, летом следующего года Гюндоган может покинуть »МанСити» на правах свободного агента.

Ранее появилась информация, что в 32-летнем футболисте заинтересованы «Бавария», «Барселона» и «Ювентус». Гюндоган хочет вернуться в мюнхенский клуб.

Немец выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года

В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате АПЛ, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.