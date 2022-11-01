Холанд пропустит домашний матч Лиги чемпионов против «Севильи»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сыграет в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

Встреча пройдет 2 ноябре на домашнем стадионе «горожан». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

«Завтра Холанд не будет доступен», — цитирует главного тренера «МС» Хосепа Гвардиолы пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что Холанд через два года может перейти в мадридский «Реал».

Добавим, что в текущем сезоне Эрлинг в десяти матчах забил 14 голов.