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«Реал» хочет приобрести Канселу

Испанцы готовы раскошелиться на португальского защитника.
01 ноября 2022 16:03
автор: Александр Шульгин

Мадридский «Реал» хочет приобрести у «Манчестер Сити» португальского защитника Жоао Канселу.

По информации испанских СМИ, «сливочные» готовы заплатить за футболиста 81 миллион евро. В покупке Канселу лично заинтересован президент мадридского клуба Флорентино Перес, а в тренерском штабе команды ему видят замену часто травмирующемуся Дани Карвахалю.

Напомним, действующий контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2027 года. Он перешел в стан «горожан» в 2019 году из туринского «Ювентуса».

В текущем сезоне Канселу провел 17 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил два мяча.

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