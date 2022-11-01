«Реал» хочет приобрести Канселу

Мадридский «Реал» хочет приобрести у «Манчестер Сити» португальского защитника Жоао Канселу.

По информации испанских СМИ, «сливочные» готовы заплатить за футболиста 81 миллион евро. В покупке Канселу лично заинтересован президент мадридского клуба Флорентино Перес, а в тренерском штабе команды ему видят замену часто травмирующемуся Дани Карвахалю.

Напомним, действующий контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2027 года. Он перешел в стан «горожан» в 2019 году из туринского «Ювентуса».

В текущем сезоне Канселу провел 17 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил два мяча.