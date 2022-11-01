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Дмитрий Свищев: Украина хочет, чтобы на чемпионате мира играли страны, которые ей помогают

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить сборную Ирана из числа участников чемпионата мира.
01 ноября 2022 17:29
«Складывается впечатление, что Украина хочет, чтобы на чемпионате мира играли только те страны, которые ей помогают. Пусть тогда устраивают свой чемпионат.Не Украине решать, какая страна имеет право играть на чемпионате мира. Они хотят, чтобы вместо Ирана играли они. Ищут причину докопаться. Надо качественно играть в отборочном турнире. Если бы они туда пробились бы, слово им бы не сказали. Украинские проблемы во время чемпионата мира уйдут на десятый план. Они переживают за это. Пытаются запустить маховик пропаганды. Чемпионат мира — самое популярное событие, а они привыкли к тому, что являются главной проблемой человечества, но это не так. Пусть украинцы сосредоточатся на подготовке молодежных команд, национальной сборной, клубном чемпионате», — цитирует Свищева «Газета.Ru».Напомним, что сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть турнира, уступив во втором стыковом матче Уэльсу 0:1. Сборная России также не примет участие в главном турнире четырехлетия.

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Дмитрий Свищев: Украина хочет, чтобы на чемпионате мира играли страны, которые ей помогают
Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить сборную Ирана из числа участников чемпионата мира.
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