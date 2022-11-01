Аллегри расстраивает игра «Ювентуса», специалист планирует подключать молодежь

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от результатов своей команды в последних матчах, а также признался, что планирует больше доверять молодым игрокам.

«Наша неспособность быть наравне с лучшими командами Европы удручает, но сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих встречах: сначала «ПСЖ», затем матчи Серии А. Сейчас молодый игроки крайне важны, потому что они дают команде энергию и свежесть. Мы фокусируем внимание на них, потому что они были очень хороши в матче с «Лечче», и их хорошо поддерживали более опытные футболисты», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, в Лиге чемпионов туринцы уже не поднимутся выше третьего места в своей группе. Судьба путевки в Лигу Европы определится в заключительном туре, в рамках которого «Ювентус» сыграет с «ПСЖ», а «Маккаби», также претендующий на третью строчку, с «Бенфикой».