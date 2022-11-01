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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одобрил покупку Эдена Азара

Бельгийский футболист может стать лидером клуба.
01 ноября 2022 18:09
автор: Максим Скороходов

«Астон Вилла» может зимой купить у мадридского «Реала» полузащитника Эдена Азара.

По данным испанской прессы, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одобрил данный трансфер и планирует сделать 31-летнего футболиста лидером своей команды.

Добавим, что Азар в текущем сезоне провел шесть матчей за «Реал», в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Контракт бельгийского вингера со «сливочными» заканчивается в 2024 году. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одобрил покупку Эдена Азара
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