Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одобрил покупку Эдена Азара

«Астон Вилла» может зимой купить у мадридского «Реала» полузащитника Эдена Азара.

По данным испанской прессы, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одобрил данный трансфер и планирует сделать 31-летнего футболиста лидером своей команды.

Добавим, что Азар в текущем сезоне провел шесть матчей за «Реал», в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Контракт бельгийского вингера со «сливочными» заканчивается в 2024 году. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 млн евро.