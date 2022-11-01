Никола Моро может вернуться в «Динамо» в зимнее трансферное окно

Опорный полузащитник «Болоньи» Никола Моро, арендованный у «Динамо» до лета 2023 года с правом выкупа, может досрочно вернуться в московский клуб.

Как стало известно «Советскому спорту», в стане бело-голубых хотят обсудить вариант с расторжением арендного соглашения уже этой зимой. Отмечается, что переговоры с итальянской командой должны состояться по завершении первой части текущего сезона.

Напомним, что Моро принял участие в четырех матчах «Болоньи» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Нынешний контракт хорватского футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.