Ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе 2023 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в августе этого года в английский клуб было подано два предложения о трансфере 25-летнего игрока сборной Нидерландов, однако руководство «красных дьяволов» их не приняли.

Согласно данным источника, хавбек не может закрепиться в составе Эрика тен Хага, поэтому раздумывает об уходе для получения регулярной игровой практики в другой команде.

Напомним, что ван де Бек принадлежит «Манчестер Юнайтед» с сентября 2020 года. В текущем сезоне игрок провел четыре встречи, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го. Рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.