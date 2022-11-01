Кроос – о своем первом удалении в карьере: Мне пришлось пойти на риск

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился эмоциями по поводу своего удаления в матче против «Жироны» (1:1) в рамках 12-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что это первая красная карточка в карьере немецкого игрока.

«Если не удается победить, постарайся не проиграть. Я провел много матчей до первого удаления в карьере. Считаю, что мне пришлось пойти на риск, чтобы остановить игрока. Я хотел лишь слегка задеть соперника, но арбитр показал мне вторую желтую карточку», — приводит слова 32-летнего футболиста испанская пресса.

Напомним, что Кроос перешел в мадридский клуб из «Баварии» в июле 2014 года. За все время в составе «сливочных» он провел 381 встречу, в которых забил 25 голов и отдал 86 результативных передач.