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Суарес обратился к болельщикам после победы «Насьоналя» в чемпионате Уругвая 

Клуб из Монтевидео стал чемпионом своей страны в 49-й раз в истории.
01 ноября 2022 22:21
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Насьоналя» Луис Суарес поделился эмоциями по поводу его пребывания в уругвайском клубе и поблагодарил фанатов за поддержку.

Отмечается, что 35-летний форвард вместе со своей командой завоевал чемпионство Уругвая в матче против «Ливерпуля» (Монтевидео) (4:1). Бывший игрок «Барселоны» отметился дублем.

«Переход в «Насьональ» оказался правильным шагом в моей карьере. Я наслаждался каждой минутой на поле и я очень благодарен, что меня здесь приняли. Я пришел в клуб из-за болельщиков, они мне очень нравятся, я лишь могу отблагодарить их действиями на поле. Сегодня был идеальный вечер», — приводят слова Суареса испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что после истечения контракта с «Насьоналем» уругвайский нападающий отправится в MLS. По информации инсайдеров, у футболиста согласован предварительный контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, что Суарес пришел в «Насьональ» в июле 2022 года. За клуб он провел 20 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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