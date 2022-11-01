«Атлетико» проиграл «Порту» и завершил свои выступления в еврокубках

«Атлетико» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Порту» со счетом 1:2.

В составе португальской команды забивали Мехди Тареми (5-я минута) и Стивен Эуштакиу (24). За «матрасников» в компенсированное время второго тайма свои ворота поразил Иван Маркано.

Благодаря ничье в параллельном матче «Байер» - «Брюгге» (0:0) «Порту», набрав 12 очков, выиграл группу В, «Атлетико» с 5 очками занял четвертое место и завершил выступление в еврокубках.

Лига чемпионов

Группа В

6-й тур

«Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Испания) - 2:1 (2:0)

Голы: Тареми, 5; Эуштакиу, 24 - Маркано, 90+4 (автогол)