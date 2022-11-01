«Байер» и «Брюгге» не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов 

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Брюгге» закончился вничью 0:0.

Отметим, что подопечные Хаби Алонсо имели небольшое преимущество на протяжении всей встречи по проценту владения мячом (53 на 47), а также общему количеству ударов (13-8) и ударам в створ ворот (4-1). Однако «фармацевтам» не удалось добиться победы.

Таким образом, «Байер» набрал пять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице квартета B. Немецкий коллектив вышел в плей-офф Лиги Европы. «Брюгге» опустился на вторую строчку (11 очков).

Лига чемпионов

Группа B

6-й тур

«Байер» – «Брюгге» − 0:0 (0:0)