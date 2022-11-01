Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Федун доволен игрой «Спартака»

Андрей Федун, брат бывшего председателя совета директоров «Спартака», высказался о выступление красно-белых в РПЛ. «Спартачи» занимают вторую позицию в Российской Премьер-Лиге.
01 ноября 2022 22:52

«Я как болельщик «Спартака» крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. Я полностью удовлетворён вторым местом. Сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство? Давайте просто посмотрим, что будет дальше, — дождёмся конца чемпионата. В нашей стране вторая половина чемпионата всегда сильно отличается от первой. Никто не знает, что будет со «Спартаком» и «Зенитом» через полгода.

Ожидал ли я, что красно-белые так заиграют при Абаскале? Если человек добился результата за короткий промежуток времени, то он очень хороший тренер! Дай бог ему удачи и дальше», — цитирует «Чемпионат».

Это интересно:
Андрей Федун доволен игрой «Спартака»
Андрей Федун, брат бывшего председателя совета директоров «Спартака», высказался о выступление красно-белых в РПЛ. «Спартачи» занимают вторую позицию в Российской Премьер-Лиге.
01.11.2022 22:52
Футбол
«Байер» и «Брюгге» не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов 
Ничья с бельгийским клубом позволила немцам занять третье место в группе B.
01.11.2022 22:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Атлетико» проиграл «Порту» и завершил свои выступления в еврокубках
«Атлетико» проиграл «Порту» и завершил свои выступления в еврокубках
Команда Симеоне заняла последнее место в группе В Лиги чемпионов.
01.11.2022 22:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Суарес обратился к болельщикам после победы «Насьоналя» в чемпионате Уругвая 
Клуб из Монтевидео стал чемпионом своей страны в 49-й раз в истории.
01.11.2022 22:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сергей Юран: Многие игры «Краснодара» вытащил Сафонов
Футболист Сергей Юран оценил игру вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
01.11.2022 22:08
Футбол
Александр Глеб: Не знаю, кто такой Захарян, если «Челси» интересуется, значит, хороший игрок
Легенда белорусского футбола не следит за РПЛ.
01.11.2022 21:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кроос – о своем первом удалении в карьере: Мне пришлось пойти на риск
Хавбек мадридцев получил две желтые карточки в матче против «Жироны».
01.11.2022 20:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе 2023 года
В текущем сезоне хавбек появился на поле всего четыре раза.
01.11.2022 20:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«КАМАЗ» вышел в 1/8 финала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России, победив «Енисей»
Игра прошла в Набережных Челнах.
01.11.2022 19:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Никола Моро может вернуться в «Динамо» в зимнее трансферное окно
Никола Моро может вернуться в «Динамо» в зимнее трансферное окно
Хорватский футболист выступает в Серии А на правах арендного соглашения.
01.11.2022 18:47
Футбол
У Симеоне — кризис жанра! Как «Атлетико» проиграл «Порту» и остался без евровесны
В группе B Лиги чемпионов «матрасники» уступили в Порту (1:2) и заняли последнее место в своем квартете, оставшись даже без плей-офф Лиги Европы.
Радулов вернулся — а толку? Как «Ак Барс» проиграл ЦСКА и не вылез из ямы
Вернувшийся в состав казанской команды после одноматчевого отстранения Александр Радулов отметился голевой передачей, которая не спасла «Ак Барс» от домашнего поражения в матче КХЛ с ЦСКА (2:3).
Валиева в Казани осталась без соперниц, Кихира провалилась в Канаде. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 3-го этапа Гран-при России, который состоится в ближайшие выходные. По сравнению с предварительным вариантом месячной давности в списке отсутствуют Дарья Усачева, Софья Муравьева и Евгений Семененко.
Побьет ли Гусев в первом же матче рекорд Ковальчука? Как СКА усилился героем Олимпиады-2018
30-летний Никита Гусев подписал контракт со СКА на два сезона.
Семак и «Зенит» — рекордсмены! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
У Овечкина — гол №785, у Свечникова — победный буллит! Русская дуэль в матче «Каролина» — «Вашингтон» (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ капитан «столичных» Александр Овечкин отличился в большинстве, а лидер «ураганов» Андрей Свечников принес своей команде победу в серии буллитов (3:2).
Станут ли пентакампеоны гексакампеонами? Специальные ставки на сборную Бразилии на ЧМ-2022
Сборная Бразилии по футболу традиционно относится к одним из главных фаворитов стартующего 20 ноября чемпионата мира. «Плеймейкер» внимательно изучил специальные линии на выступление пентакампеонов в Катаре-2022.
Упал или напали? Как 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов «попал в реанимацию»
Тревожная и противоречивая информация появляется в прессе о состоянии здоровья 71-летнего гроссмейстера Анатолия Карпова.
Призовая игра для Касаткиной! Чего ждать от единственной россиянки в финале года
В ночь на 1 ноября в США стартует суперэлитный итоговый турнир женского теннисного сезона. В число восьми его участниц впервые за шесть лет попала наша теннисистка – это Дарья Касаткина.
Страсти по Спартаку и другие футбольные мемы
Последние новости из мира футбола в видосиках и картинках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика