Рамос рассказал о своих взаимоотношениях с Месси в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился своими впечатлениями от совместной игры со своим одноклубником Лионелем Месси.

Отметим, что испанскому игроку нередко приходилось играть против аргентинского форварда в матчах между «Реалом» и «Барселоной».

«У нас прекрасные взаимоотношения с Лео. Лучший способ приблизиться к успеху – наладить атмосферу в команде. Мы с этим идеально справляемся. У нас сплоченная команда, в которой царит уважение и дружественная атмосфера», — приводит слова Рамоса испанская пресса.

Напомним, что оба игрока присоединились к «ПСЖ» в 2021 году. В текущем сезоне 36-летний Рамос появился на поле в 17 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 35-летнего Месси 17 проведенных встреч, 12 забитых мячей и 13 ассистов.