Гвардиола рассказал, когда Холанд сможет помочь «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал про состояние нападающего команды Эрлинга Холанда.

Напомним, что 22-летний норвежец не поможет своей команде в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

- Эрлинг чувствует себя лучше, но он еще не готов на сто процентов, мы не хотим рисковать. Надеемся увидеть его в матче против «Фулхэма», - сказал Гвардиола испанским журналистам.

Добавим, что «Манчестер Сити» примет «Фулхэм» 5 ноября в 15-м туре английской премьер-лиги.

Холанд в текущем сезоне в 16 матчах за «горожан» забил 22 мяча и отдал 3 голевые передачи.