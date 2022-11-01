Гризманн считает вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов закономерным исходом 

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн подвел итоги выступлений своей команды в Лиге чемпионов.

Отмечается, что подопечные Диего Симеоне потерпели поражение от «Порту» (1:2) в рамках шестого тура группового этапа турнира.

«Мы не заслужили права выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов или попасть в Лигу Европы. Если у тебя всего одна победа в групповом этапе, ты остаешься с ничем. Так что смирись и помалкивай. Уверен, что мы могли выступить лучше, но для этого нужно усердно работать и следовать указаниям тренера, — приводят слова Гризманна испанские СМИ.

Напомним, что в текущем розыгрыше ЛЧ мадридская команда набрала лишь пять очков. «Матрасники» заняли четвертое место в группе B и завершили свой еврокубковый сезон.