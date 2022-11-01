«Спортинг» побеждает «Айнтрахт», «Тоттенхэм» уступает «Марселю». Итоги 1-х таймов ЛЧ

Закончились первые таймы вечерних матчей первого игрового дня 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В группе D, где еще не определились участники плей-офф главного еврокубка «Спортинг» благодаря голу Артура Гомеса на 39-й минуте побеждает «Айнтрахт» - 1:0. А «Марсель» с тем же счетом выигрывает у «Тоттенхэма, в компенсированное время забил Шансель Мбемба.

Таким образом, на данный момент «Спортинг» и «Марсель» продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

В других матчах «Бавария» обыгрывает «Интер» - 1:0. «Барселона» не испытывает проблем с «Викторией» - 2:0, «Ливерпуль» и «Наполи» - обходятся без голов 0:0, «Аякс» побеждает «Рейнджерс» - 2:0.