Оргкомитет чемпионата мира в Катаре дарит бесплатные билеты за положительные отзывы в соцсетях

Оргкомитет чемпионата мира в Катаре подарил бесплатные билеты на матчи турнира 400 болельщикам из 60 стран за позитивные отзывы в социальных сетях.

«По мере приближения турнира мы предложили самым активным болельщикам организовать небольшую группу, которая станет нашим гостем в качестве благодарности за сотрудничество», - сказал представитель оргкомитета американским журналистам.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в пяти катарских городах и на восьми стадионах.