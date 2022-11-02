«Аякс» обыграл «Рейнджерс» в Шотландии и занял третье место в группе А

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и «Аяксом» завершилась победой клуба из Нидерландов со счетом 3:1.

Отметим, что в составе амстердамцев голы забили полузащитник Стивен Бергейс, отличившийся на шестой минуте, а также нападающий Мохаммед Кудус (29) и хавбек Франсишку Консейсау (89). Хозяева ответили забитым мячом Джеймса Тавернье (87).

Таким образом, «Аякс» набрал шесть очков и занял третье место в квартете А. Подопечные Альфреда Шредера вышли в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» финишировали на четвертой строчке (0 очков).

Лига чемпионов

6-й тур

Группа A

«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) – «Аякс» (Нидерланды) – 1:3 (0:2)

Голы: Тавернье, 87 (с пенальти) – Бергейс, 6. Кудус, 29. Консейсау, 89.