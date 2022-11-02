«Бавария» обыграла «Интер», «Барселона» завершила Лигу чемпионов победой над «Викторией»

Завершился последний тур в группе С Лиги чемпионов.

«Бавария» победила дома «Интер» со счетом 2:0. За немецкую команду забили Бенжамен Павар (32-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (73).

«Барселона» обыграла в гостях «Викторию» - 4:2. В составе каталонцев голевые удары совершили Маркос Алонсо (6), дважды Ферран Торрес (44 и 54) и Пабло Торре (75). У клуба из Пльзени дубль оформил Томаш Хоры (51, с пенальти, и 63)

Напомним, что еще до начала заключительного тура было известно, что с первого места из группы выйдет «Бавария», а со второго - «Интер». «Барселона» продолжит выступления в Лиге Европы, а «Виктория» завершает борьбу в еврокубках.

Лига чемпионов

Группа С

6-й тур

«Бавария» (Германия) - «Интер» (Италия) - 2:0 (1:0)

Голы: Павар, 32; Шупо-Мотинг, 73

«Виктория» (Чехия) - «Барселона» (Испания) - 2:4 (0:2)

Голы: Хоры, 51 (пен.), 63 - Алонсо, 6; Ф. Торрес, 44, 54; Торре, 75