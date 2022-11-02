«Наполи» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первой строчки, несмотря на поражение от «Ливерпуля»

Футболисты «Ливерпуля» на своем поле обыграли «Наполи» (2:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что на 53-й минуте защитник гостей Лео Эстигор отличился забитым мячом, откликнувшись на передачу Хвичи Кварацхелии со штрафного. Однако после просмотра VAR главный арбитр игры Тобиас Штилер отменил «взятие ворот» из-за офсайда.

На 85-й минуте победу хозяевам принес Мохамед Салах, а в добавленное время Дарвин Нуньес удвоил преимущество «красных».

По итогам шести туров «Наполи» набрал 15 очков и занял первое место в квартете А. «Ливерпуль» стал вторым (15 очков). Таким образом, обе команды вышли в 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов

6-й тур

Группа A

«Ливерпуль» (Англия) – «Наполи» (Италия) – 2:0 (0:0)

Голы: Салах, 85. Нуньес, 90+8.