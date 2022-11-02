«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Спортинг» отправился в Лигу Европы

Завершился последний тур в группе D Лиги чемпионов.

«Айнтрахт» одержал в гостях волевую победу на «Спортингом» - 2:1. На гол нападающего португальской команды Артура Гомеса (39-я минута), клуб из Франкфурта ответил реализованным пенальти Даити Камады (61) и мячом Рандаля Коло-Муани (72).

«Тоттенхэм» в выездном матче победил «Марсель» - 2:1. У «Олимпика» забил Шансель Мбемба (45+2), а у «шпор» - Клеман Лангле (54) и Пьер Хейбьерг (90+5).

Таким образом, с первого места в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Тоттенхэм», набрав 12 очков, а со второго - «Айнтрахт», добыв 10 очков. «Спортинг» с 7 очками продолжит выступление в Лиге Европы, «Марсель» с 6 очками завершает еврокубковую кампанию.

Лига чемпионов

Группа D

6-й тур

«Спортинг» (Португалия) - «Айнтрахт» (Германия) - 1:2 (1:0)

Голы: Гомес, 39 - Камада, 61 (пен.); Коло-Муани, 72

«Марсель» (Франция) - «Тоттенхэм» (Лондон) - 1:2 (1:0)

Голы: Мбемба, 45+2 - Лангле, 54; Хейбьерг, 90+5