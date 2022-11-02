Спаллетти - о матче с «Ливерпулем»: Считаю, мы сыграли великолепно в этом матче

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий после поражения своей команды от «Ливерпуля» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Считаю, мы сыграли великолепно в этой игре. На протяжении большей части встречи мы хорошо контролировали мяч и создавали голевые моменты», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

По итогам шести туров «Наполи» набрал 15 очков и занял первое место в квартете А. «Ливерпуль» стал вторым (15 очков). Таким образом, обе команды вышли в 1/8 финала турнира.