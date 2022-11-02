Индзаги - о поражении от «Баварии»: Мы хорошо играли против одной из лучших команд

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после поражения своей команды от «Баварии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо играли против очень сильной команды, одной из лучших. Я доволен, что нам удалось оставаться в игре до самого конца», - приводит слова итальянского специалиста УЕФА.

В составе победителей отличились Бенжамен Павар (32-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (73). «Бавария» с 18 очками финишировала на первом месте квартета C и вышла в плей-офф турнира. «Интер» расположился на второй строчке и также проследовал в 1/8 финала ЛЧ.