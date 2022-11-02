Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Салах - после матча с «Наполи»: Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд

«Ливерпуль» обыграл своего соперника со счетом 2:0.
02 ноября 2022 11:09

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий после победы над «Наполи» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

«Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем - вот и все. Результат для нас - хороший», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам шести туров «Наполи» набрал 15 очков и занял первое место в квартете А. «Ливерпуль» стал вторым (15 очков). Таким образом, обе команды вышли в 1/8 финала турнира.

источник: UEFA (УЕФА)
Это интересно:
«Ювентус» – «ПСЖ»: для выхода в плей-офф Лиги Европы туринцам нужна только победа
Сможет ли итальянский клуб завоевать путевку в еврокубок?
02.11.2022 11:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Салах - после матча с «Наполи»: Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд
«Ливерпуль» обыграл своего соперника со счетом 2:0.
02.11.2022 11:09
Футбол
Индзаги - о поражении от «Баварии»: Мы хорошо играли против одной из лучших команд
«Интер» уступил своему сопернику со счетом 0:2.
02.11.2022 10:54
Футбол
«Он дерзкий»: Клопп – об игре Кварацхелии
Грузинский футболист известен в России по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив».
02.11.2022 10:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Спаллетти - о матче с «Ливерпулем»: Считаю, мы сыграли великолепно в этом матче
«Наполи» уступил своему сопернику со счетом 0:2.
02.11.2022 10:20
Футбол
«Марсель» – «Тоттенхэм»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Лондонцы вырвали победу в компенсированное время ко второму тайму.
02.11.2022 10:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Айнтрахт» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Спортинг» отправился в Лигу Европы
Еврокубки для «Марселя» закончены.
02.11.2022 01:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Наполи» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первой строчки, несмотря на поражение от «Ливерпуля»
На групповой стадии турнира неаполитанцы набрали 15 очков.
02.11.2022 00:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Аякс» обыграл «Рейнджерс» в Шотландии и занял третье место в группе А
Амстердамская команда будет бороться за победу в Лиге Европы.
02.11.2022 00:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Бавария» обыграла «Интер», «Барселона» завершила Лигу чемпионов победой над «Викторией»
Турнирных значений матчи не имели.
02.11.2022 00:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет сборные-участницы чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Расклады ЧМ-2022 в группе С: последний шанс Месси, задача Левандовски и мексиканское проклятье
«Плеймейкер» представляет сборные-участницы чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе С: Аргентину, Саудовскую Аравию, Мексику и Польшу.
Расклады ЧМ-2022 в группе B: погоня Кейна, «политический» реванш США и валлийская традиция
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе В: Англию, Иран, США и Уэльс.
«Айнтрахт» сотворил историю, «Бавария» набрала 18 очков из 18! Немецкий день в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов групповой турнир завершился еще в трех группах.
От защиты Бивола до титульника Нурмагомедова! Что ждет фанатов бокса и ММА в ноябре
«Плеймейкер» представляет Топ-8 поединков третьего осеннего месяца.
У Симеоне — кризис жанра! Как «Атлетико» проиграл «Порту» и остался без евровесны
В группе B Лиги чемпионов «матрасники» уступили в Порту (1:2) и заняли последнее место в своем квартете, оставшись даже без плей-офф Лиги Европы.
Радулов вернулся — а толку? Как «Ак Барс» проиграл ЦСКА и не вылез из ямы
Вернувшийся в состав казанской команды после одноматчевого отстранения Александр Радулов отметился голевой передачей, которая не спасла «Ак Барс» от домашнего поражения в матче КХЛ с ЦСКА (2:3).
Валиева в Казани осталась без соперниц, Кихира провалилась в Канаде. Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 3-го этапа Гран-при России, который состоится в ближайшие выходные. По сравнению с предварительным вариантом месячной давности в списке отсутствуют Дарья Усачева, Софья Муравьева и Евгений Семененко.
Побьет ли Гусев в первом же матче рекорд Ковальчука? Как СКА усилился героем Олимпиады-2018
30-летний Никита Гусев подписал контракт со СКА на два сезона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика