Салах - после матча с «Наполи»: Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал комментарий после победы над «Наполи» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

«Приятные ощущения от победы над одной из лучших в мире команд. Так нам и нужно продолжать в дальнейшем - вот и все. Результат для нас - хороший», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам шести туров «Наполи» набрал 15 очков и занял первое место в квартете А. «Ливерпуль» стал вторым (15 очков). Таким образом, обе команды вышли в 1/8 финала турнира.