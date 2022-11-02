«Ювентус» – «ПСЖ»: для выхода в плей-офф Лиги Европы туринцам нужна только победа

Сегодня, 2 ноября, «Ювентус» сыграет с «ПСЖ» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине и начнется в 22.45 мск.

Телеканал «Матч! Футбол 2» проведет прямую трансляцию этой игры. Стоимость просмотра – 140 рублей.

Напомним, итальянский клуб лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ, но может выйти в Лигу Европы: для этого команде Максимилиано Аллегри нужно обыграть французский гранд, а «Бенфика» должна победить «Маккаби» Хайфа, у которого с «Ювентусом» одинаковое количество очков.