«Наша цель - занять первое место в группе»: Галтье - о предстоящем матче с «Ювентусом»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Теперь наша цель - занять первое место в группе. Я говорил об этом игрокам, мы все сфокусированы именно на этой цели», - приводит слова французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 2 ноября, в Турине на стадионе «Альянц». Игру обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Карлосом Дель Серро. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.