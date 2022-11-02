«Бавария» планирует продлить контракт с Шупо-Мотингом

«Бавария» собирается оставить в своем составе нападающего Эрика-Максима Шупо-Мотинга. Об этом сообщает зарубежная пресса.
По информации источника, мюнхенский клуб хочет предложить камерунскому футболисту новый контракт на более выгодных условиях.
Действующее соглашение форварда с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, что Шупо-Мотинг перебрался в «Баварию» из «ПСЖ» в октябре 2020-го на правах свободного агента. С тех пор камерунец провел за команду 69 матчей, забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.