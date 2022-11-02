Москалев рассудит матч «Ростов» - «Динамо», Кукуян будет работать на игре «Зенит» - «Ахмат»

Пресс-служба РПЛ сообщила о назначения арбитров на матчи 16-го тура чемпионата России. Встречи пройдут с 4 по 6 ноября.
Таким образом игру «Ростов» - «Динамо» рассудит Владимир Москалев. Ему помогать будут: ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Артем Любимов; AVAR - Дмитрий Сафьян; инспектор - Эдуард Малый.
Противостояние «Зенита» и «Ахмата» обслужит Павел Кукуян, а матч «Сочи» - «Спартак» Артем Чистяков.
Остальные назначения вы можете посмотреть на официальном сайте российской Премьер-лиги.
источник: РПЛ