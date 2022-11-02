Руководство «Барселоны» выразило полную поддержку Хави

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что клуб поддерживает главного тренера каталонцев Хави.

«Хави - тренер, которого мы любим, в этом нет никаких сомнений. Он собирается дать нам все титулы, которые нам нужны», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, «Барселона» не смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе. Теперь команда отправится в Лигу Европы. В испанской Ла Лиге каталонцы занимают второе место, на одно очко отставая от лидирующего мадридского «Реала».