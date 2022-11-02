Месси не хочет покидать «ПСЖ» без победы в значимом турнире

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не хочет покидать парижский клуб без победы в значимом турнире. Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, аргентинец продолжает изучать французский язык и иногда даже практикуется в нем со своими детьми. Он не хочет уходить из французского клуба, не выиграв значимый клубный турнир.

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за парижскую команду 51 матч, забил 23 гола и отдал 28 результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года, но с опцией продления на один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.