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Ферран - о вылете из ЛЧ: Теперь нужно выкладываться по максимуму в Лиге Европы

Кроме того, команда борется за лидерство в испанской Ла Лиге.
02 ноября 2022 15:54

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес поделился эмоциями от вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов.

«Мы - «Барселона», и мы должны были оказаться в следующем раунде ЛЧ, но теперь мы в Лиге Европы. Нужно выкладываться по максимуму в Лиге Европы и Ла Лиге, продолжать работать и расти как команда», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, «Барселона» не смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв третье место в своей группе. Теперь команда отправится в Лигу Европы. В испанской Ла Лиге каталонцы занимают второе место, на одно очко отставая от лидирующего мадридского «Реала».

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