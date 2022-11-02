Дубль Першина помог «Звезде» выйти в шестой раунд ФОНБЕТ Кубка России

Санкт-петербургская «Звезда» одержала волевую победу над столичной «Родиной» в матче пятого круга Кубка России (Путь регионов). Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отличился Матвей Першин (29-я и 56-я минута), также голы на свой счет записали Дмитрий Суконкин (63) и Павел Кудряшов (71). У хозяев поля забитыми мячами отметились Игорь Андреев (27), Альберт Габараев (41) и Астемир Гордюшенко (82, пенальти).

Жеребьевка шестого круга Пути регионов Кубка России состоится 2 ноября в 21.00 по московскому времени.