Константин Генич: У «Реала» есть все ресурсы, чтобы обыграть «Селтик»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и шотландским «Селтиком».

«У «Реала» есть все ресурсы, чтобы обыграть «Селтик». Многие лидеры, которые получили отдых в предыдущем матче, смогут сыграть. Настрой будет такой, какой и должен быть», - приводит слова журналиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 2 ноября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.