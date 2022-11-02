Гол Ташаева помог «Алании» разгромить «Волгарь» и выйти в 1/8 финала ФОНБЕТ Кубка России

«Алания» дома победила «Волгарь» со счетом 3:0 в 1/16 финала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.

За команду из Владикавказа забивали Аршак Корян (19-я минута), Александр Ташаев (46) и Тарас Гаглоев (90+1).

Добавим, что клуб из Астрахани упустил возможность сократить счет, так как нападающий Илья Стеванович на 78-й минуте не забил пенальти - удар отразил голкипер Георгий Натабашвили.

На данный стадии победитель всего противостояния определяется из одного матча.

Следующий соперник «Алании» по ФОНБЕТ Кубку России определится при помощи жеребьевки.

ФОНБЕТ Кубок России

Путь регионов

1/16 финала

«Алания» (Владикавказ) - «Волгарь» (Астрахань) - 3:0 (1:0)

Голы: Корян, 19; Ташаев, 46; Гаглоев, 90+1

Нереализованный пенальти: Стефанович («Волгарь»), 78