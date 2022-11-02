Колосков считает, что исход дела российских клубов против УЕФА предрешен

Почетный президент Российского футбольного союза высказался о шансах «Зенита», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Рубина», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова» выиграть дело против УЕФА в CAS по отстранению российских клубов от еврокубков.

- Ноль шансов, поскольку ничего не изменилось из причин, по которым на нас наложили санкции, соответственно, и на положительный результат в рассмотрении апелляции рассчитывать не стоит. Ее и рассматривать не будут, просто продлят решение, принятое ранее, и все, это формальность, -приводит слова Колоскова «Профиль».

Напомним, что российские команды были отстранены до особого уведомления. Перед началом евросезона-2022/23 УЕФА еще раз напомнил о дисквалификации российских команд, после чего восемь клубов подали апелляцию.