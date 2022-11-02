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Дубль Ефремова вывел «Волгу» в шестой круг ФОНБЕТ Кубка России

В матче было показано две красные и шесть желтых карточек.
02 ноября 2022 20:05
автор: Александр Евграфов

Ульяновская «Волга» выиграла в матче пятого круга ФОНБЕТ Кубка России (Путь регионов) у «Нефтехимика».

Матч в Нижнекамске завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей оба гола на счету Дмитрия Ефремова (16-я и 40-я минута), у хозяев отличился Павел Котов (24).

Обе команды завершали матч вдесятером. На 57-й минуте был удален Алексей Бердников («Нефтехимик»), а на 81-й вторую желтую карточку получил Александр Гапечкин.

Жеребьевка шестого круга Пути регионов Кубка России состоится 2 ноября в 21.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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