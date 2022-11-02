Дубль Ефремова вывел «Волгу» в шестой круг ФОНБЕТ Кубка России

Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)

Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).