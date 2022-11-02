Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Невилл: «МЮ» по силам выйти в Лигу чемпионов

Бывший футболист назвал четыре команды, которые по итогам сезона имеют наибольшие шансы получить прямую путевку в европейский турнир.
02 ноября 2022 21:46
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл считает, что «манкунианцам» по итогам вполне по силам рассчитывать на место в четверке лучших команд английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» гарантировал себе попадание в четверку, «Тоттенхэм» тоже, наверное «Арсенал» также и «Манчестер Юнайтед», - цитируют Невилла британские СМИ.

По мнению футболиста, чемпионат в этом году будет разделен на две части из-за мирового первенства в Катаре, после которого все будет по-другому.

«Я думаю, что в феврале и марте нас ждет хаос, но к концу сезона четверка лучших сформируется следующим образом, как я сказал. А «Челси» и «Ливерпуль» вряд ли сумеют подобраться к четверке лучших. Хотя, я пока не могу сказать, что «Арсенал» гарантировал себе место. Надо сохранить свои претензии и настрой до конца сезона, но сейчас мне нравится их игра, они великолепны», - отметил Невилл.

Четыре лучшие команды английской премьер-лиги получают прямую путевку в Лигу чемпионов, команда, занявшая пятое место отправляется в Лигу Европы.

После 12 туров первые четыре места занимают «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». «Манчестер Юнайтед» идет пятым.

Это интересно:
«Аталанта» готова продать Малиновского за 15 млн евро
Украинский хавбек может перебраться в АПЛ.
02.11.2022 21:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Невилл: «МЮ» по силам выйти в Лигу чемпионов
Бывший футболист назвал четыре команды, которые по итогам сезона имеют наибольшие шансы получить прямую путевку в европейский турнир.
02.11.2022 21:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Определились все пары шестого раунда ФОНБЕТ Кубка России
По итогам жеребьевки составлены четыре пары, победители которых сыграют в четвертьфинале розыгрыша.
02.11.2022 21:25
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Кубань» прошла «Шинник» по пенальти в 1/16 финала ФОНБЕТ Кубка России
Матч прошел в Ярославле.
02.11.2022 21:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
Махачкалинское «Динамо» пробилось в шестой круг ФОНБЕТ Кубка России
В серии пенальти махачкалинцы оказались точнее одноклубников из Владивостока.
02.11.2022 20:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дубль Ефремова вывел «Волгу» в шестой круг ФОНБЕТ Кубка России
В матче было показано две красные и шесть желтых карточек.
02.11.2022 20:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Колосков считает, что исход дела российских клубов против УЕФА предрешен
CAS рассмотрит апелляции восьми команд 21 ноября.
02.11.2022 19:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Катар нанял бывших агентов ЦРУ, чтобы следить за чиновниками ФИФА
Страна потратила много денег, чтобы убедиться в сохранности чемпионата мира.
02.11.2022 19:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гол Ташаева помог «Алании» разгромить «Волгарь» и выйти в 1/8 финала ФОНБЕТ Кубка России
Команды играют в пути регионов.
02.11.2022 18:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Акрон» разгромил «Пересвет» и вышел в шестой раунд ФОНБЕТ Кубка России
Футболисты тольяттинской команды забили пять безответных мячей.
02.11.2022 17:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2022? Иран и Тунис уже напряглись
Сборные Ирана и Туниса рискуют быть отстраненными от участия в стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре. ФИФА должна расставить все точки над i в ближайшие дни.
Фальстарт с увольнением! Как Вадима Гаранина поспешили «убрать» из «Сочи»
Российское спортивное информационное пространство частенько стало утолять голод «горячими» новостями, основанными на предположениях. Не сказать, что все в них придумано от и до, но...
В финале ЧМ-2022 Аргентина победит Португалию по пенальти? Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Расклады ЧМ-2022 в группе Е: рекорд Рамоса, голы Мюллера и стабильность самураев
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе E: Испанию, Коста-Рику, Германию и Японию.
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Расклады ЧМ-2022 в группе С: последний шанс Месси, задача Левандовски и мексиканское проклятье
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе С: Аргентину, Саудовскую Аравию, Мексику и Польшу.
Расклады ЧМ-2022 в группе B: погоня Кейна, «политический» реванш США и валлийская традиция
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе В: Англию, Иран, США и Уэльс.
«Айнтрахт» сотворил историю, «Бавария» набрала 18 очков из 18! Немецкий день в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов групповой турнир завершился еще в трех группах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика