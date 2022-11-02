Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Невилл: «МЮ» по силам выйти в Лигу чемпионов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл считает, что «манкунианцам» по итогам вполне по силам рассчитывать на место в четверке лучших команд английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» гарантировал себе попадание в четверку, «Тоттенхэм» тоже, наверное «Арсенал» также и «Манчестер Юнайтед», - цитируют Невилла британские СМИ.

По мнению футболиста, чемпионат в этом году будет разделен на две части из-за мирового первенства в Катаре, после которого все будет по-другому.

«Я думаю, что в феврале и марте нас ждет хаос, но к концу сезона четверка лучших сформируется следующим образом, как я сказал. А «Челси» и «Ливерпуль» вряд ли сумеют подобраться к четверке лучших. Хотя, я пока не могу сказать, что «Арсенал» гарантировал себе место. Надо сохранить свои претензии и настрой до конца сезона, но сейчас мне нравится их игра, они великолепны», - отметил Невилл.

Четыре лучшие команды английской премьер-лиги получают прямую путевку в Лигу чемпионов, команда, занявшая пятое место отправляется в Лигу Европы.

После 12 туров первые четыре места занимают «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». «Манчестер Юнайтед» идет пятым.