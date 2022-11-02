Мадридский «Реал» крупно победил «Селтик» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы F в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

У победителей отличились, забив с пенальти Лука Модрич (6-я минута) и Родриго (21). С игры свои голы забили Марко Асенсио (51), Винисиус Жуниор (61) и Федерико Вальверде (71).У гостей мяч на счету Жоты (84).

«Реал» выиграл группу F, набрав 13 очков. На втором месте «РБ Лейпциг» с 12 очками. Обе команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. В Лигу Европы отправится украинский «Шахтер», ставший третьим..