«Лейпциг» разгромил «Шахтер» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Лейпциг» в гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы победил «Шахтер» со счетом 4:0.
В составе немецкой команды забивали Кристофер Нкунку (10-я минута), Андре Силва (50), Доминик Собослаи (62), также защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поразил ворота своей команды (68).
Таким образом, «Лейпциг» набрал 12 очков, удержал второе место в группе и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, «Шахтер» остался с 6 очками третьим и отправился в Лигу Европы.
Лига чемпионов
Группа F
6-й тур
«Шахтер» (Украина) - «Лейпциг» (Германия) - 0:4 (0:1)
Голы: Нкунку, 10; Силва, 50; Собослаи, 62; Бондарь, 68 (автогол)
источник: «Советский спорт»