Атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина ждет операция

Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин будет прооперирован в ближайшее время, сообщается на официальном сайте команде.

«Мы подтверждаем, что Сон Хын Мин будет прооперирован для стабилизации перелома вокруг левого глаза. После операции футболист начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом. Мы будем информировать о ходе реабилитации», - говорится в сообщении.

В клубе не назвали примерные сроки возвращения южнокорейского футболиста, получившего травму в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Марселем».