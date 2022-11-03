«Челси» победил загребское «Динамо» в Лиге чемпионов

«Челси» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов победил дома загребское «Динамо» со счетом 2:1.
На гол нападающего хорватской команды Бруно Петковича (7-я минута) «синие» ответили мячами Рахима Стерлинга (18) и Дениса Закарии (30).
Таким образом, «Челси» выиграл группу Е (13 очков), «Динамо» осталось на последнем месте (4 очка).
Лига чемпионов
Группе Е
6-й тур
«Челси» (Англия) - «Динамо» (Хорватия) - 2:1 (2:1)
Голы: Стерлинг, 18; Закария, 30 - Петкович, 7
источник: «Советский спорт»