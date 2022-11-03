Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Сити» выиграл у «Севильи», «Боруссия» и «Копенгаген» сыграли вничью

«Горожане» выиграли группу G, вторая путевка в плей-офф Лиги чемпионов у «Боруссии».
03 ноября 2022 00:57
автор: Александр Евграфов

Футболисты английского «Манчестер Сити» победили испанскую «Севилью» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. «Горожане» одержали волевую победу. На гол Рафаэля Мира (31-я минута) футболисты «Манчестера» ответили двумя забитыми мячами. Отличились Рико Льюис (52), Хулиан Альварес (73) и Рияд Марез (83).

В другом матче группы дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Копенгагеном» - 1:1.

«Манчестер Сити» набрал 14 очков и выиграл группу G. В плей-офф Лиги чемпионов также сыграет «Боруссия», занявшая второе место в группе с 9 очками. «Севилья» отправляется в Лигу Европы, а для «Копенгагена» сезон в еврокубках завершен.

Лига чемпионов

Группе G

6-й тур

«Манчестер Сити» (Англия) - «Севилья» (Испания) - 3:1 (0:1)

Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез, 83 - Мир, 31

«Копенгаген» (Дания) - «Боруссия» Д (Германия) - 1:1 (1:1)

Голы: Азар, 23 - Харальдссон, 41

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Милан» разгромил «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
Чемпион Италии забил в ворота австрийской команды четыре безответных мяча.
03.11.2022 01:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бенфика» опередила «ПСЖ» в группе Н Лиги чемпионов, «Ювентус» завершает выступление в евросезоне
«Маккаби» выиграл заочную борьбу за Лигу Европы.
03.11.2022 00:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Манчестер Сити» выиграл у «Севильи», «Боруссия» и «Копенгаген» сыграли вничью
«Горожане» выиграли группу G, вторая путевка в плей-офф Лиги чемпионов у «Боруссии».
03.11.2022 00:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» победил загребское «Динамо» в Лиге чемпионов
Матч не имел турнирного значения для лондонской команды.
03.11.2022 00:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина ждет операция
Южнокорейский футболист получил перелом вокруг левого глаза в матче с «Марселем».
03.11.2022 00:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Клопп договорился с «Ливерпулем» о необходимости покупки Беллингема у дортмундской «Боруссии»
«Красные» согласны выложить 100 млн евро на 19-летнего футболиста.
03.11.2022 00:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Первые таймы Лиги чемпионов: «Милан» побеждает «Зальцбург», «Севилья» обыгрывает «Манчестер Сити»
Групповой этап подходит к концу.
02.11.2022 23:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Терюшков внес в Госдуму законопроект об отмене признания решений CAS
Спортивный арбитражный суд поддерживает отстранение российских спортсменов.
02.11.2022 23:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Валерий Гладилин: Божович живет в достатке у себя на родине
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о словах бывшего тренера «Амкара», «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодрага Божовича о его значимости в футболе.
02.11.2022 22:52
Футбол
Мадридский «Реал» крупно победил «Селтик» в матче Лиги чемпионов
Действующий обладатель трофея выиграл группу F, не оставив соперникам шансов.
02.11.2022 22:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бенфика» украла первое место у «ПСЖ», а Анчелотти догнал Фергюсона! Как завершился групповой этап Лиги чемпионов
По итогам последних матчей 6-го тура определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов и команды, которые весной переместятся из главного еврокубка в плей-офф Лиги Европы.
Медведев опять оконфузился, а Непомнящий победил Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Даниил Медведев, только что в отличном стиле выигравший турнир в Вене, перебрался в Париж и… потерпел поражение в первом же матче от довольно среднего теннисиста из Австралии Алекса Де Минора. Зато порадовал российских болельщиков шахматист Ян Непомнящий.
Сыграет ли Украина на ЧМ-2022? Иран и Тунис уже напряглись
Сборные Ирана и Туниса рискуют быть отстраненными от участия в стартующем 20 ноября чемпионате мира в Катаре. ФИФА должна расставить все точки над i в ближайшие дни.
Фальстарт с увольнением! Как Вадима Гаранина поспешили «убрать» из «Сочи»
Российское спортивное информационное пространство частенько стало утолять голод «горячими» новостями, основанными на предположениях. Не сказать, что все в них придумано от и до, но...
В финале ЧМ-2022 Аргентина победит Португалию по пенальти? Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Расклады ЧМ-2022 в группе Е: рекорд Рамоса, голы Мюллера и стабильность самураев
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе E: Испанию, Коста-Рику, Германию и Японию.
Что делают эти русские! Как Капризов и Кучеров «прошлись» в НХЛ по канадцам (видео)
Дубль Кирилла Капризова обеспечил «Миннесоте» победу над «Монреалем» (4:1), а три очка Никиты Кучерова стали решающим фактором успеха «Тампы» в противостоянии с «Оттавой» (4:3).
Расклады ЧМ-2022 в группе D: погоня Мбаппе за «Золотым мячом», возвращение Хиддинка и датский прогресс
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе D: Францию, Австралию, Данию и Тунис.
Расклады ЧМ-2022 в группе С: последний шанс Месси, задача Левандовски и мексиканское проклятье
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе С: Аргентину, Саудовскую Аравию, Мексику и Польшу.
Расклады ЧМ-2022 в группе B: погоня Кейна, «политический» реванш США и валлийская традиция
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе В: Англию, Иран, США и Уэльс.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика