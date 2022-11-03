«Манчестер Сити» выиграл у «Севильи», «Боруссия» и «Копенгаген» сыграли вничью

Футболисты английского «Манчестер Сити» победили испанскую «Севилью» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. «Горожане» одержали волевую победу. На гол Рафаэля Мира (31-я минута) футболисты «Манчестера» ответили двумя забитыми мячами. Отличились Рико Льюис (52), Хулиан Альварес (73) и Рияд Марез (83).

В другом матче группы дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Копенгагеном» - 1:1.

«Манчестер Сити» набрал 14 очков и выиграл группу G. В плей-офф Лиги чемпионов также сыграет «Боруссия», занявшая второе место в группе с 9 очками. «Севилья» отправляется в Лигу Европы, а для «Копенгагена» сезон в еврокубках завершен.

Лига чемпионов

Группе G

6-й тур

«Манчестер Сити» (Англия) - «Севилья» (Испания) - 3:1 (0:1)

Голы: Льюис, 52, Альварес, 73, Марез, 83 - Мир, 31

«Копенгаген» (Дания) - «Боруссия» Д (Германия) - 1:1 (1:1)

Голы: Азар, 23 - Харальдссон, 41