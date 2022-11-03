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«Бенфика» опередила «ПСЖ» в группе Н Лиги чемпионов, «Ювентус» завершает выступление в евросезоне

«Маккаби» выиграл заочную борьбу за Лигу Европы.
03 ноября 2022 00:59
автор: Максим Скороходов

Завершились матчи последнего тура Лиги чемпионов в группе Н.

«Бенфика» в гостях разгромила «Маккаби» со счетом 6:1. В составе португальской команды забили Гонсалу Рамуш (20-я минута), Петер Муса (59), Алекс Гримальдо (69), Рафа Силва (73), Энрике Араухо (88) и Жаоу Мариу (90+2). У клуба из Израиля пенальти реализовал Тьяррон Чери (26).

«Ювентус» не смог воспользоваться осечкой «Маккаби» и проиграл дома «ПСЖ». Авторами голов парижан стал Килиан Мбаппе (13) и Нуну Мендеш (69), в составе «старой сеньоры» забил Леонардо Бонуччи (39).

Таким образом, «Бенфика» по дополнительным показателям опередила «ПСЖ». У обоих клубов по 14 очков.

«Маккаби» занял третье место и отправился в Лигу Европы, опередив «Ювентус» по личным встречам (по 3 очка).

Лига чемпионов

Группе Н

6-й тур

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) - «Бенфика» (Португалия) - 1:6 (1:1)

Голы: Чери, 26 (пен.) - Рамуш, 20; Муса, 59; Гримальдо, 69; Рафа Силва, 73; Араухо, 88; Мариу, 90+2

«Ювентус» (Италия) - «ПСЖ» (Франция) - 1:2 (1:1)

Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13; Мендеш, 69

источник: «Советский спорт»
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