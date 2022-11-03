«Милан» разгромил «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

Итальянский «Милан» победил «Зальцбург» в заключительном матче группы Е Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сан Сиро» завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей дублем отметился Оливье Жиру (14-я и 46-я минута), на счету которого еще и две результативные передачи, а также голы забили Раде Крунич (57) и Жуниор Мессьяс (90+1).

«Милан» набрал 10 очков и занял второе место в группе Е, получив право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов вместе с «Челси». У «Зальцбурга» 6 очков и право сыграть в Лиги Европы, загребское «Динамо» замкнуло турнирную таблицу с 4 очками и завершила борьбу в евросезоне.

Лига чемпионов

Группе Е

6-й тур

«Милан» (Италия) - «Зальцбург» (Австрия) - 4:0 (1:0)

Голы: Жиру, 14, 46; Крунич, 57; Мессьяс, 90+1