Пиоли о победе над «Зальцбургом»: Теперь наши амбиции велики

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды над австрийским «Зальцбургом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы жаждем больше таких вечеров. Хотелось показать, что мы стали сильнее по сравнению с прошлогодним своим выступлением в Лиге чемпионов. Теперь наши амбиции велики, и посмотрим, как все сложится в дальнейшем», - приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась крупной победой «Милана» со счетом 4:0.

«Россонери» заняли второе место в группе в группе Е вслед за «Челси» и вышел в 1/8 финала турнира.