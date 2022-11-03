Тренер «Зальцбурга» назвал «Милан» соперником мирового класса

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Маттиас Яйссле прокомментировал поражение своей команды от итальянского «Милана» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Отыграли смело, но, к нашей беде, соперник - мирового класса на всех позициях без исключений. Исход игры был решен в штрафной площади: как в одной, так и в другой. «Милан» был хладнокровен, а мы отправить мяч в сетку не сумели», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась крупной победой «Милана» со счетом 4:0.

«Россонери» заняли второе место в группе в группе Е вслед за «Челси» и вышел в 1/8 финала турнира. Австрийцы примут участие в Лиге Европы.