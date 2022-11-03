Аллегри прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от французского «ПСЖ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, а также вылет своей команды из турнира.

«Вы должны быть злыми, когда уходите с поля поверженными. Мы проиграли пять матчей из шести и мы обязаны быть злыми. Мы должны сохранить эту злость внутри нас до конца сезона», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.

«Ювентус» занял третье место в группе Н, обойдя израильский «Маккаби» по дополнительным показателям.