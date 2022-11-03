ЭСК РФС признала спорные решения Любимова в матче «Локомотив» - ЦСКА правильными

ЭСК РФС признала спорные решения главного арбитра матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА Артема Любимова верными.

В пресс-релизе РФС указано, что на 48-й минуте контакт защитника железнодорожников Станислава Магкеева и нападающего армейцев Матвея Лукина в штрафной площади хозяев был слишком незначительным для того, чтобы назначать 11-метровый.

А основанием для отмены второго взятия ворот «Локомотива» на 90-й минуте Егором Ушаковым стало нарушение правил армейцем, выраженное в «безрассудном контакте с лицом» Дмитрия Баринова.

Напомним, встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.